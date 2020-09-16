Забарний став другим наймолодшим дебютантом Динамо в єврокубках

Забарний обійшов Андрія Шевченка у дебюті в єврокубках

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ свій дебютний матч у єврокубках провів захисник Динамо Ілля Забарний.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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18-річний вихованець Динамо став одним із наймолодших дебютантів "біло-синіх" на міжнародній арені. У своєрідному рейтингу юний футболіст поступився лише голкіперу Максиму Ковалю, який у серпні 2010 року у віці 17 років та 251 дня уперше зіграв за Динамо в домашньому матчі проти голландського Аякса (1:1) в плей-оф раунді Ліги чемпіонів.