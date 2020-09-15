 Бенфіка програла ПАОКу у кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Бенфіка програла ПАОКу у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:54 217 0
Гості провалили другий тайм матчу
Бенфіка програла ПАОКу у кваліфікації Ліги чемпіонів
#ПАОК, #Бенфіка, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів грецький ПАОК зустрічався з португальською Бенфікою.

Перший тайм матчу пройшов за переваги Бенфіки, яка не скористалася жодним з моментів. А після перерви була зовсім інші гра. ПАОК зміг забити два голи і вирвати перемогу. Гості змогли у компенсовані хвилини лише забити гол престижу.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
15 вересня

ПАОК - Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Яннуліс, 2:0 - 75 Живкович, 2:1 - 90+4 Сілва

Раніше, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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