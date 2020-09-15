Бенфіка програла ПАОКу у кваліфікації Ліги чемпіонів

Гості провалили другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів грецький ПАОК зустрічався з португальською Бенфікою.

Перший тайм матчу пройшов за переваги Бенфіки, яка не скористалася жодним з моментів. А після перерви була зовсім інші гра. ПАОК зміг забити два голи і вирвати перемогу. Гості змогли у компенсовані хвилини лише забити гол престижу.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, Півфінал

15 вересня

ПАОК - Бенфіка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Яннуліс, 2:0 - 75 Живкович, 2:1 - 90+4 Сілва

Раніше, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.