Тернопільська Нива висловила невдоволення діями арбітра матчу з Альянсом (1:1) Олександра Павлюка і направила прохання до комітету арбітрів УАФ щодо його відсторонення.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Перебуваючи у Другій лізі, ми неодноразово стикалися із епізодами упередженого та некваліфікованого арбітражу. Підвищившись у класі, сподівались, що рівень арбітражу у матчах Першої ліги є на порядок вищим і професіональнішим. Це продемонстрував матч у Харкові, де арбітр Дорош не дав засумніватися у своїй кваліфікації. Проте уже наступний матч за участі Павлюка довів протилежне. Публікації у ЗМІ підтверджують, що арбітр Павлюк потрапляв під підозру за участь у договірних матчах та матчах з фіксованим результатом.

Футбольний клуб Нива вважає дії арбітра Павлюка та його асистентів непрофесіональними.

Ми просимо комітет арбітрів УАФ розглянути усі наявні епізоди, дати справедливу оцінку діям арбітрів у матчі Нива - Альянс та застосувати дисциплінарні санкції до арбітра Павлюка. Якщо ми не отримаємо об'єктивної відповіді та реакції на дії цього арбітра, а подібні випадки у матчах за участю Ниви продовжуватимуться, клубом розглядатиметься доцільність подальшої участі у чемпіонаті", - йдеться у повідомленні.