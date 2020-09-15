Циганик: Впевнений, що Профутбол буде існувати, і що програма буде краще, ніж була до цього

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик вірить у її хороші перспективи.

Про це заявив сам журналіст.

"Ця програма має право на існування. Упевнений, що вона буде існувати і що вона буде краще, ніж була до цього. Але такою, якою вона була колись, вже ніколи не буде. Це я можу сказати точно.

Але я вірю в хороші перспективи програми Профутбол. Найближчим часом ви дізнаєтеся подробиці, як буде перезапускати цей проект, як він буде виглядати. Дуже багато цікавого", - розповів Циганик.