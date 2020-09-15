Прикарпаття підписало двох колишніх гравців Волині

Волошинович і Конкольняк - гравці Прикарпаття

Джерело - ФК Прикарпаття.

Напередодні кубкового матчу 2-го попереднього етапу івано-франківське Прикарпаття дозаявило двох ексгравців луцької Волині - 29-річних півзахисників Ростислава Волошиновича та Ярослава Конкольняка.

Про це повідомляє пресслужба івано-франківського клубу.

Футболісти нещодавно за згодою сторін розірвали контракти зі своїм попереднім клубом.

До Команди рідного краю футболісти приєдналися як вільні агенти. Співпраця з обома гравцями розрахована на один сезон з можливим продовженням угод ще на рік. Волошинович обрав собі 19-й ігровий номер, а Конкольняк повернув свою 20-ку.

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