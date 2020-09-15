У Динамо є пропозиції по Миколенку, Циганкову і Супрязі

У Динамо є пропозиції по всім основним гравцям команди.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"По Супрязі дійсно є пропозиції. І той Супряга, який повернувся з Дніпра-1 в Динамо, це зовсім інший футболіст. Болонья серйозно торгує цього гравця, але до завершення кваліфікації Ліги чемпіонів точно ніхто нікого не відпустить. Це стосується Циганкова, Миколенка і Супряги - нікого до кінця кваліфікації не відпустять.

Далі будуть дивитися, 1-го жовтня закінчиться трансферне вікно. Якщо вийшов в групу Ліги чемпіонів, то це зовсім інші гроші. Вже є конкретні пропозиції по Циганкову, Миколенку і Супрязі", - сказав Циганик.