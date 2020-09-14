 Луческу: Гравці, які зараз є у складі Динамо, для мене найкращі | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Гравці, які зараз є у складі Динамо, для мене найкращі

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На базі Динамо в Конча-Заспі перед грою з АЗ відбулася пресконференція Луческу
Луческу: Гравці, які зараз є у складі Динамо, для мене найкращі
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо, які пропускали збір, тренування, ще в недостатньо оптимальній формі, щоб грати.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Вибір в центр захисту на матч з Десною? Інших варіантів не було, радий що хлопців мене зрозуміли. Такою була ситуація. Ми працювали на тренуваннях, намагалися синхронізувати дії захисників на полі. Моменти Десни були за рахунок помилки наших захисників. Сподіваюся, завтра наші хлопці покажуть хороший рівень гри.

Я не говорив, що потрібно багато часу, щоб побудувати команду. У нас завтра матч. Ті гравці, які є, для мене найкращі. Упевнений в них. Вони впевнені в мені. Готуємося до матчу. Незалежно від того, хто грає, у нас всі гравці основні.

Гравці, які пропускали збір, тренування, ще в недостатньо оптимальній формі, щоб грати. У нас є статистичні дані та інші моменти", - зазначив Луческу.

Завтра, 15 вересня, у Києві відбудеться матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - АЗ.

Нагадаємо, Динамо відмовилось підписувати Клейтона.

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