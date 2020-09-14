Екснаставник Карпат може повернутися до України

Колишній наставник львівських Карпат та загребського Динамо Ігор Йовичевич є одним з кандидатів на пост головного тренера Дніпра-1.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

Хорватський фахівець прийде в команду в тому випадку, якщо нинішній наставник Дмитро Михайленко все ж покине свою посаду.

Останнім місцем роботи Йовичевича було загребське Динамо, в якому він керував спочатку молодіжними, а пізніше, нетривалий час, і головною командою. З липня 46-річний хорват перебуває без роботи.

Йовичевич пропрацював в головній команді загребського Динамо два з половиною місяці. За цей час команда виграла 3 матчі, і ще по два рази зіграла внічию і програла, достроково ставши чемпіоном Хорватії.

Раніше, Коломойський визначить майбутнє Михайленка у СК Дніпро-1.