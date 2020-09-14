Макаренко допоміг Кортрейку піднятися у трійку лідерів чемпіонату Бельгії

Кортрейк здобув розгромну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Кортрейк із Євгеном Макаренком розгромив Мускрон у 3 турі чемпіонату Бельгії.

Макаренко зіграв увесь поєдинок, проте не відзначився результативними діями. Натомість, українець заробив жовту картку на 75 хвилині.

Кортрейк набрав 10 очок та піднявся на третє місце, поступаючись Шарлеруа та Стандарту.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жуліпе

5 тур, 13 вересня

Кортрейк – Мускрон 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Мбойо, 2:0 – 63 Деваеле, 3:0 – 83 Окансеу

Вилучення: Онана, 32, Гочко, 85 (обидва – Мускрон)

Нагадаємо, Гент не збирається відпускати Яремчука.