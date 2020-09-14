Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги

Вальєхо вдало вийшов на заміну

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома зустрічалася з Леванте.

У першому таймі матчу Леванте двічі виходило вперед. Валенсія зрівнювала рахунок. У другому таймі матчі вихід Вальєхо на заміну на 72-ій хвилині приніс перемогу Валенсії. Джокер забив два голи.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

1 тур, 13 вересня

Валенсія - Леванте 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Моралес, 1:1 - 12 Габріел, 1:2 - 36 Моралес, 2:2 - 40 Гомес, 3:2 - 75 Вальєхо, 4:2 - 90+4 Вальєхо

Раніше, Гранада перемогла Атлетік у 1 турі Ла-Ліги.