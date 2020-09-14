Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1 туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома зустрічалася з Леванте.
У першому таймі матчу Леванте двічі виходило вперед. Валенсія зрівнювала рахунок. У другому таймі матчі вихід Вальєхо на заміну на 72-ій хвилині приніс перемогу Валенсії. Джокер забив два голи.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
1 тур, 13 вересня
Валенсія - Леванте 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 1 Моралес, 1:1 - 12 Габріел, 1:2 - 36 Моралес, 2:2 - 40 Гомес, 3:2 - 75 Вальєхо, 4:2 - 90+4 Вальєхо
Раніше, Гранада перемогла Атлетік у 1 турі Ла-Ліги.