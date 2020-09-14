 Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Осака здолала Азаренко та тріумфувала на US Open
Вчора 08:14 1053
Ворскла переграла Інгулець у 2 турі УПЛ
Вчора 21:22 446
Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ
Вчора 18:52 623
Осака - Азаренко: Огляд фіналу US Open
Вчора 10:13 730
Галичанка і ТНЕУ-Енерго вийшли у фінал Кубка України
Вчора 09:54 421
Лейкерс здолав Х'юстон і вийшов у фінал Західної конференції
Вчора 08:40 512
Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство
12.09.2020 20:45 1432
Колос знищив ФК Львів у 2 турі УПЛ
12.09.2020 18:54 1244
Динамо втратило Попова: Захисник вибув на 10 днів
12.09.2020 18:08 1919
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії
12.09.2020 17:14 1930
Блоги
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6273 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1571 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 443
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером Андрій Твердохліб
10.09.2020 20:25 1070
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44! Андрій Твердохліб
10.09.2020 14:19 772
Інгулець оригінально представив нову форму
Інгулець оригінально представив нову форму Андрій Твердохліб
10.09.2020 13:19 1511
Беленюк дотепно потролив Гордона
Беленюк дотепно потролив Гордона Андрій Твердохліб
10.09.2020 08:21 12185
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:43 6629
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 2148
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1276 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:05 Футбол Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги 287
13 Вересня 2020
23:57 Футбол ПСЖ програв Марселю у 3 турі Ліги 1 482
23:40 Футбол Лор’ян - Ланс 2:3. Огляд матчу 692
23:25 Баскетбол Д'Ентоні не збирається залишатися тренером Х'юстона 977
23:10 Футбол Вест Бромвіч - Лестер 0:3. Огляд матчу 1082
22:55 Бокс Кілька промоутерів готуються до участі в тендері на наступний бій Канело 1569
22:40 Футбол Тоттенгем - Евертон 0:1. Огляд матчу 1099
22:25 Бокс Позов Канело до DAZN і його промоутера відхилений 1854
22:10 Футбол Гент не збирається відпускати Яремчука 1375
21:55 Футбол Ворскла - Інгулець 2:0. Огляд матчу 1404
21:40 Футбол Вільярреал та Уеска не виявили сильнішого у 1 турі Ла-Ліги 1389
21:22 Футбол Ворскла переграла Інгулець у 2 турі УПЛ 446
21:10 Футбол Зоря - Маріуполь 0:1. Огляд матчу 1394
20:55 Бокс Помер відомий боксер, який виходив на ринг з Мухаммедом Алі 3039
20:40 Футбол Нім - Ренн 2:4. Огляд матчу 1398
20:24 Футбол Тоттенгем програв Евертону у 1 турі АПЛ 1672
20:09 Футбол Монако переміг Нант у 3 турі Ліги 1 1697
19:54 Футбол Торпедо-БелАЗ переграв Славію у 23 турі чемпіонату Білорусі 1538
19:40 Бокс Відомий репер 50 Cent благословив табір Чарло перед боєм проти Дерев`янченка 2209
19:32 Пряма трансляція Ворскла - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 2514
19:25 Футбол Вальядолід та Реал Сосьєдад зіграли внічию у 1 турі Ла-Ліги 1873
19:09 Формула 1 Гамільтон виграв на Гран-прі Тоскани 1852
18:52 Футбол Зоря сенсаційно програла Маріуполю у 2 турі УПЛ 623
18:40 Бокс Бій Бетербієв - Дейнес скасували через травму росіянина 2106
18:25 Футбол Іслоч завдяки голу українця переграла Білшину у 23 турі чемпіонату Білорусі 2281

Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги

Сьогодні 00:05 287 0
Вальєхо вдало вийшов на заміну
Валенсія завдяки дублю Вальєхо переграла Леванте у 1 турі Ла-Ліги
#Валенсія, #Леванте

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома зустрічалася з Леванте.

У першому таймі матчу Леванте двічі виходило вперед. Валенсія зрівнювала рахунок. У другому таймі матчі вихід Вальєхо на заміну на 72-ій хвилині приніс перемогу Валенсії. Джокер забив два голи.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
1 тур, 13 вересня

Валенсія - Леванте 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Моралес, 1:1 - 12 Габріел, 1:2 - 36 Моралес, 2:2 - 40 Гомес, 3:2 - 75 Вальєхо, 4:2 - 90+4 Вальєхо

Раніше, Гранада перемогла Атлетік у 1 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()