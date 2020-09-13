Ренн переміг Нім, Діжон програв Бресту. Результати матчів 3 туру Ліги 1

У трьох з чотирьох матчів перемогли гості

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі французької Ліги 1 відбулися ще чотири матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

3 тур, 13 вересня

Анже - Реймс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Баокем

Діжон - Брест 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 Перро. 0:2 - 90+5 Сардона

Лор’ян - Ланс 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Грбич, 1:1 - 31 Какута, 1:2 - 34 Медіна, 1:3 - 63 Канаго, 2:3 - 90+2 Вісса (пен)

Нім - Ренн 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Гірассі, 1:1 - 36 Кубас, 1:2 - 39 Гірассі, 2:2 - 55 Фехат, 2:3 - 72 Агуерд, 2:4 - 90+7 Буріжо

Раніше, Лілль здолав Мец.