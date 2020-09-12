Поділля обіграло Волинь-2, перемоги Буковини та Таврії-Сімферополь. Результати матчів 2 туру Другої ліги

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Сьогодні, 12 вересня, відбулися матчі 2 туру Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
2 тур, 12 вересня
Група А
Нива Вінниця – Оболонь-2 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 2 Громок, 1:1 – 37 Мате, 1:2 – 52 Касімов, 1:3 – 84 Касімов
Поділля – Волинь-2 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 28 Каверін
Карпати Галич – Рубікон – 0:0
Чернігів – Епіцентр 0:1 (0:0)
Чайка – Буковина 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 77 Палагнюк
Група Б
Енергія – Таврія-Сімферополь 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Макарченко, 0:2 – 47 Масалов
Черкащина – Дніпро Черкаси 0:0
Раніше, відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.