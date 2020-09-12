Шевченко розумів, що може дати, до чого йде і як бачить розвиток українського футболу, національної команди

Джерело - Вацко Live.

Тренер збірної України Андрій Шевченко три роки навчався і працював асистентом, до того як очолити національну команду.

Про це він розповів у програмі Вацко Live.

"Мене не зачіпало словосполучення "кум Павелка". Я розумів, навіщо люди це роблять і говорять. Але для мене це взагалі незрозуміло. У мене є певна футбольна історія дуже велика. Я виконав величезний шматок роботи. Я три роки навчався, потім працював асистентом", - заявив Шевченко.

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"Маючи такий досвід як гравця і майбутнє, яке може бути як тренера, я спокійно поставився до критики, до будь-яких порівнянь. Я розумів, що я можу дати, до чого йду, яким я бачу розвиток українського футболу, національної команди. Решта мене не хвилювало", - підсумував український наставник.

Раніше Шевченко потролив Зінченка на весіллі.