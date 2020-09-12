Джерело - Вацко Live.

Те, що захисника Шахтаря Миколу Матвієнка сватають в топові європейські клуби - це закономірно.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Те, що Матвієнка сватають в топові європейські клуби, - це закономірно. Він це показує своїм рівнем гри і повинен розуміти, що він не може зупинятися. Якщо підняв цю планку, потрібно її підтримувати постійно. Якщо він її трішки опустить, думаю, нікуди не поїде", - заявив коуч.

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"Зараз у нього є шанси. Думаю, це тільки позитивний момент і для клубу, і для національної команди, і для самого гравця, що топові клуби хочуть його купити", - сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем зробив Шахтарю пропозицію по Матвієнку.