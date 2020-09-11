Балкани, Кривбас і Метал здобули розгромні перемоги. Результати матчів 2 туру Другої ліги

У Другій лізі зіграно чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

У другому турі української Другої ліги Балкани, Кривбас і Метал здобули перемоги з розгромним рахунком.

Ужгород у групі А з рахунком 2:1 переграв Діназ.

Чемпіонат України - Друга ліга

2 тур, 11 вересня

Група А

Ужгород - Діназ (Вишгород) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Пуканич, 2:0 - 72 Пуканич, 2:1 - 89 Марченко (пен)

Група Б

Балкани (Зоря) - Миколаїв-2 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 13 Пархоменко, 2:0 - 16 Мочевінський, 3:0 - 30 Пархоменко, 4:0 - 33 Платунов

Кривбас (Кривий Ріг) - Нікополь 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 22 Григорик, 2:0 - 26 Григорик, 3:0 - 33 Берко, 4:0 - 44 Григорик, 5:0 - 60 Бука, 5:1 - 73 Заїменко (авт), 6:1 - 81 Черній

Метал (Харків) - Реал Фарма (Одеса) 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Фомін, 2:0 - 49 Фомін, 3:0 - 51 Нехтій, 4:0 - 53 Нехтій, 5:0 - 78 Рязанцев, 6:0 - 90 Давидов

Раніше, відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.