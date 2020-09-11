 Франков: Болонья - це точно те, що потрібно Супрязі для прогресу? | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Болонья - це точно те, що потрібно Супрязі для прогресу?

Сьогодні 19:39 459 0
Журналіст сумнівається, що гравця продадуть найближчим часом
Франков: Болонья - це точно те, що потрібно Супрязі для прогресу?
#Франков, #Супряга

Джерело - 1927.kiev.ua.

Артем Франков не впевнений, що Динамо найближчим часом продасть форварда Владислава Супрягу.

Про це заявив сам журналіст.

"Думаю, розмови про можливий трансфер Супряги, більшою мірою, - ігри агентів. За українськими мірками, Супряга - це скарб. Не користуватися цим, не розкручувати тему зацікавленості в його підписанні було б дивно.

Коли Супряга буде регулярно забивати за Динамо, а я впевнений, що це станеться, коли його заграють за національну збірну України, такі чутки ходитимуть постійно. Тільки б я задався питанням: Болонья - точно те, що нам потрібно ? Це великий клуб з традиціями, але на скільки стиль цієї команди підходить для росту і розвитку Владислава Супряги.

Відносно лідерів команди, я вважаю, що в Динамо немає футболістів, які не продаються. Все залежить від пропозиції і клубу, який її робить. Динамо враховує інтереси футболіста в плані розвитку в новому клубі, а не працюють з позиції - продати, взяти гроші і забути.

Також, я вважаю розумним продаж за менші гроші відразу, але з великим відсотком від подальших продажів. Будь-який трансфер не готовий святкувати, але продати гравця в хороший клуб за хороші гроші - абсолютно правильна практика.

Тим більше Мірча Луческу покликаний награвати і відкривати нових талантів в Динамо, тим самим піднімаючи вартість. Тому що будь-який прогрес у футболі, як індивідуальний, так і командний, монетизується", - сказав Франков.

Нагадаємо, Болонья не може домовитися з Динамо про трансфер Супряги.

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