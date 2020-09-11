Динамо заявило 31 гравця на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Кияни готуються до матчу проти АЗ

Київське Динамо подало заявку на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ Алкмаар.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У списку з 31-го гравця немає травмованого захисника Микити Бурди, а також хавбеків Дениса Гармаша і Мохаммеда Кадірі, які незабаром покинуть команду.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко, Моргун;

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Забарний, Сирота, Вантух, Вівчаренко, Кендзьора;

Хавбеки: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Алібеков, Дуелунд;

Форварди: Соль, Кравець, Родрігес, Русин, Супряга.

Матч Динамо - АЗ відбудеться 15-го вересня.

Раніше повідомлялося, що Зозуля готовий повернутися у Динамо.