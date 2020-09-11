Через перехід футболіста збірної Росії Олексія Міранчука до Аталанти українцю Руслану Маліновському пропонують залишити команду.

Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Мені буде вкрай цікаво подивитися, як вони спрацюються в Аталанті з українцем Русланом Маліновським, якому зараз хтось вже пропонує негайно покинути команду в знак протесту проти приїзду людини з країни-агресора. Це підло.

Цим займалися багато представників Вірменії, коли Генріх Мхітарян перейшов у дортмундську Боруссію, де в центрі поля грали два турки: один - німецький, інший - турецький.

Мені цікаво, як хлопці спрацюються в одній команді. Я впевнений, що вийде. По-моєму, вони навіть знайомі один з одним. І у них багато спільного з футбольної точки зору. Вони обидва хочуть розвитку. В Аталанти дуже цікавий тренер. І це одна з найцікавіших команд Європи минулого сезону. Міранчуку я бажаю удачі", - сказав Андронов.