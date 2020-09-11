В Україні дозволили грати матчі з уболівальникам

Уболівальники зможуть відвідувати матчі клубів та збірної України

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу отримала дозвіл від Міністерства охорони здоров'я проводити міжнародні матчі клубів і збірних з уболівальниками.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем карантину, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

На матчах у "помаранчеві" та "червоні" зонах не повинно бути більше 220 осіб.

Імовірно, що матчі єврокубків та ігри національної збірної можуть відбутися з глядачами.

Нагадаємо, Павелко надіється повернути уболівальників на матчі збірної України та єврокубків.