Кобін: Не потрібно ізолювати команду, коли хворіють два-три гравці

Головний тренер Минаю Василь Кобін запропонував відмовитися від перенесення ігор в разі виявлення заражених коронавірусом в командах УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я думаю, що не потрібно ізолювати команду, коли хворіють два-три гравці. Якщо в районі десяти футболістів, тоді вже команда повинна піти на карантин.

Думаю зі мною погодиться наше керівництво клубу. Потрібно грати гравцями, які є. Є людина, яка керує футболом українським. Яка повинна сказати чітку позицію щодо дій в цьому випадку", - сказав Кобін.