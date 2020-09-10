Ми не дозволимо безпідставно викинути Карпати з їхнього дому: Клуб назвав суму витрат на стадіон

Карпати не збираються передавати свій стадіон Україна у комунальну власність.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу

Утримання стадіону Україна за останні 12 місяців обійшлося клубу в 5,5 млн грн.

"Детальніше кошторис виглядає так:

• Електроенергія (в тому числі обігрів поля) – 2,225 млн. грн.

• Зарплата обслуговуючого персоналу – 1,384 млн. грн.

• Догляд газону – 1,207 млн. грн.

• Водопостачання – 597 тис. грн.

• Вивіз сміття – 66 тис. грн.

За умови проведення на Україні протягом сезону 13 матчів, кожен з них обходиться Карпатам у 421 тис грн. І найцікавіше – навіть якщо уявити, що Україна буде передана у комунальну власність і всі три клуби зіграють тут усі (!) свої матчі, кожен з них буде коштувати 140 тис. грн.

Нагадаємо, Карпати назвали Руху ціну 135 тис гривень за один матч, а ПФК Львів ми запропонували гнучку систему співпраці на весь сезон", - йдеться в повідомленні.

КПФ Карпати закликає припинити спекуляції і піар на цій темі. Всі чудово розуміють, що Рух не збирається грати на Україні, а ФК Львів може легко переїхати на Арену Львів, яка загрузла в боргах і демпінгує ціни на оренду. Якщо у місцевої влади є зайвих 5 млн. на утримання стадіону Україна, який нікому, крім Карпат, більше не потрібен – ми з радістю будемо орендувати його за 140 тисяч гривень.

Але ми не дозволимо безпідставно викинути Карпати з їхнього дому, в який було вкладено мільйони доларів, зусилля і нашу душу", - йдеться в повідомленні.