Гецко: Луческо тактично переграв Каштру у Суперкубку

Головний тренер Динамо Мірча ЛУческу провів серйозну роботу перед матчем із Шахтарем за Суперкубок України.

Про це розповів ексгравець збірної України Іван Гецко.

"Луческу обіграв тактично тренера Шахтаря. При чому він довірив місце в основі ряду футболістів, яких багато хто не міг уявити в складі. Це теж важливо. Він займається серйозною роботою. Не дарма про нього говорять, що людина в такому віці так скрупульозно ставиться до таких моментів. У нього є тактика, теорія, стратегія. Він сідає, пояснює кожному що і як, все розкладає по поличках. Це важливо", - сказав Гецко.