Чемпіон Франції сьогодні проведе перший матч нового чемпіонату

У стартовому матчі сезону із Лансом ПСЖ змушений обійтися без семи ключових футболістів.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Неймар, Кіліан Мбаппе, Анхель Ді Марія, Кейлор Навас, Мауро Ікарді, Маркіньос і Леандро Паредес не зможуть зіграти з Лансом через коронавірус.

Всі сім гравців чемпіона Франції здали позитивний результат на коронавірус.

Правило, згідно з яким гра Ліги 1 буде скасована, якщо у трьох або більше гравців позитивний результат тесту, було скасовано в минулу п'ятницю. Тепер потрібно, щоб принаймні двадцять гравців команди могли грати. Тому матч ПСЖ з Лансом не переноситиме.

Швидше за все, гравці ПСЖ заразилися вірусом на Ібіці, куди всі семеро поїхали у відпустку.