У Тернополі відбудеться міська біатлонна шоу-гонка

Відомі українські біатлоністи приймуть участь у гонці

Джерело - Чемпіон.

20 вересня уперше в Україні відбудуться показові гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів.

Про це повідомляє Український біатлон.

Спортсмени змагатимуться у змішаній естафеті та гонці переслідування на набережній тернопільського ставу.

Склад учасників:

1. Олена Підгрушна/Дмитро Підручний

2. Віта Семеренко/Артем Прима

3. Валя Семеренко/Богдан Цимбал

4. Дарія Блашко/Руслан Ткаленко

5. Катерина Бех/Антон Дудченко

6. Юлія Журавок/Тарас Лесюк.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.