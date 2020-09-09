У Тернополі відбудеться міська біатлонна шоу-гонка

Джерело - Чемпіон.
20 вересня уперше в Україні відбудуться показові гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів.
Про це повідомляє Український біатлон.
Спортсмени змагатимуться у змішаній естафеті та гонці переслідування на набережній тернопільського ставу.
Склад учасників:
1. Олена Підгрушна/Дмитро Підручний
2. Віта Семеренко/Артем Прима
3. Валя Семеренко/Богдан Цимбал
4. Дарія Блашко/Руслан Ткаленко
5. Катерина Бех/Антон Дудченко
6. Юлія Журавок/Тарас Лесюк.
Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.