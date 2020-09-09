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У Тернополі відбудеться міська біатлонна шоу-гонка

Вчора 23:25 525 0
Відомі українські біатлоністи приймуть участь у гонці
У Тернополі відбудеться міська біатлонна шоу-гонка
#Підгрушна, #Підручний, #Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

20 вересня уперше в Україні відбудуться показові гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів.

Про це повідомляє Український біатлон.

Спортсмени змагатимуться у змішаній естафеті та гонці переслідування на набережній тернопільського ставу.

Склад учасників:

1. Олена Підгрушна/Дмитро Підручний
2. Віта Семеренко/Артем Прима
3. Валя Семеренко/Богдан Цимбал
4. Дарія Блашко/Руслан Ткаленко
5. Катерина Бех/Антон Дудченко
6. Юлія Журавок/Тарас Лесюк.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.

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