В Україні назвали умови допуску уболівальників на стадіон

Стали відомі умови допуску уболівальників на стадіон

28 серпня був прийнятий новий медичний протокол щодо проведення матчів в Україні.

Про це повідомляє tribuna.com.

Згідно з протоколом квитки можна продавати тільки онлайн. У квитку повинні бути вказані особисті дані вболівальника, а вхід на стадіон дозволений тільки з посвідченням особи. Також на матчах будуть міряти температуру.

Дистанція між уболівальниками на трибунах повинна бути не менше 1,5 метра. За це відповідає організатор матчу, як і за запобігання скупчення великої кількості людей. Заборонено знімати маски і контактувати з іншими людьми на території стадіону.

Фанатський сектор гостей може бути заповнений не більше ніж 25%. Розмір фанатського сектора повинен вміщувати менш як 5% від загальної місткості стадіону.

Нагадаємо, у 2-му турі Минай прийме Олександрію в матчі з глядачами.