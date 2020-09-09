 В Україні назвали умови допуску уболівальників на стадіон | Футбол | Champion.com.ua
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В Україні назвали умови допуску уболівальників на стадіон

Сьогодні 22:41 392 0
Стали відомі умови допуску уболівальників на стадіон
В Україні назвали умови допуску уболівальників на стадіон
#УАФ, #Україна

Джерело - tribuna.com.

28 серпня був прийнятий новий медичний протокол щодо проведення матчів в Україні.

Про це повідомляє tribuna.com.

Згідно з протоколом квитки можна продавати тільки онлайн. У квитку повинні бути вказані особисті дані вболівальника, а вхід на стадіон дозволений тільки з посвідченням особи. Також на матчах будуть міряти температуру.

Дистанція між уболівальниками на трибунах повинна бути не менше 1,5 метра. За це відповідає організатор матчу, як і за запобігання скупчення великої кількості людей. Заборонено знімати маски і контактувати з іншими людьми на території стадіону.

Фанатський сектор гостей може бути заповнений не більше ніж 25%. Розмір фанатського сектора повинен вміщувати менш як 5% від загальної місткості стадіону.

Нагадаємо, у 2-му турі Минай прийме Олександрію в матчі з глядачами.

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