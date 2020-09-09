Степаненко пояснив поразку від збірної Іспанії

Збірна України не змогла продемонструвати свій футбол у матчі із Іспанією.

Про це розповів півзахисник Тарас Степаненко.

"Ми справді відчули рівень групи А, команд, що входять до десятки найкращих у Європі. Це інший темп, інша інтенсивність, інший підбір футболістів, які майже за кожну помилку карають. Протягом 90 хвилин потрібна цілковита концентрація, щоб подужати їхній тиск.

Зі Швейцарією це вдалося більше. Як на мене, на Іспанію, можливо, просто забракло сил. Утім іноді поразка може стати інформативнішою, ніж перемога. Розібрати помилки, зрозуміти, чого бракувало, до чого слід прагнути.

Ліга націй – це підготовчий турнір до чемпіонату Європи. Важливо помилок припуститися й розібрати їх зараз, аби не повторювати у відповідальнішому турнірі. Чудово, що ми граємо з такими командами. Швейцарці торік увійшли до четвірки найкращих, поступилися вже в півфіналі. Цей турнір – гарна підготовка, нагода перевірити себе на такому рівні, до того ж позмагатися за європейський кубок", - розповів Степаненко.