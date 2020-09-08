 Рамос готовий піти на зниження зарплати у Реалі | Футбол | Champion.com.ua
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Рамос готовий піти на зниження зарплати у Реалі

Сьогодні 13:51 759 0
34-річний захисник залишиться в мадридському клубі
Рамос готовий піти на зниження зарплати у Реалі
#Рамос, #Реал

Джерело - sport.ua.

Капітан мадридського Реала і національної збірної Іспанії Серхіо Рамос може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє Marca.

34-річний гравець знаходиться в хороших відносинах з президентом клубу Флорентіно Пересом, тому немає сумнівів, що сторони укладуть нову угоду.

Найближчим часом вони зустрінуться, щоб детально обговорити продовження договору. Рамос готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в клубі.

Відзначимо, що в минулому сезоні Рамос провів 44 матчі, забив 13 м'ячів і зробив 1 результативну передачу. Його чинна угода з "Реалом" закінчується 30 червня 2021 року.

Раніше, захисник Реала отримав травму у матчі зі збірною України.

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