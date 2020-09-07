Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі представив третю форму на новий сезон.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На екіпіровці від компанії Nike є смуги: основний колір - тліюче вугілля, а ультрамариновий синій відіграє допоміжну роль.
Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here! 🔥— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2020
One for the sneakerheads 👟, inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!
Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh
Цю форму лондонці мають намір надягати під час єврокубкових матчів.
Вона відсилає до кросівок Air Max 180, які були випущені 1991 року.
Нагадаємо, Гавертц перейшов у Челсі. Раніше Сілва став гравцем Челсі.