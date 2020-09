Лондонський Челсі представив третю форму на новий сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На екіпіровці від компанії Nike є смуги: основний колір - тліюче вугілля, а ультрамариновий синій відіграє допоміжну роль.

Meet a new legacy. The 20/21 @nikefootball third kit is here! 🔥



One for the sneakerheads 👟, inspired by the 1990s Ultramarine Air Max 180 and classic shirts of the past!



Available 10.09.20. #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/mWRnkhCMWh