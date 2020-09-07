Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 вересня, відбулися матчі другого туру Ліги націй.
Боснія та Герцеґовина - Польща 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Хайрадинович(П), 1:1 - 45 Глік, 1:2 - 67 Гросіцький
Нідерланди - Італія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+1 Барелла
Ліга B. Група 1
Австрія - Румунія 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Алібек, 1:1 - 17 Баумгартнер, 1:2 - 51 Грігор, 1:3 - 70 Максім, 2:3 - 81 Онісво
Північна Ірландія - Норвегія 1:5 (1:3)
Голи: 0:1 - 2 Ельюнуссі, 1:1 - 6 Макнейр, 1:2 - 7 Голанд, 1:3 - 19 Сорлот, 1:4 - 47 Сорлот, 1:5 - 58 Голанд
Ліга B. Група 2
Ізраїль - Словаччина 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 14 Дюриш, 1:1 - Елмікес
Чехія - Шотландія 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Пешек, 1:1 - 27 Дікес, 1:2 - 52 Крісті
Албанія - Литва 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 51 Казлаускас
Раніше Білорусь вирвала перемогу в Казахстану.