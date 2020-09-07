Визначився склад жіночої збірної України на кваліфікацію Євро-2022

Збір команди розпочнеться в Києві 14 вересня

Джерело - УАФ.

Головний тренер жіночої збірної України Наталія Зінченко оприлюднила список, до якого ввійшли 22 футболістки, що будуть готуватися до матчів відбору Євро-2022 проти Чорногорії (18 вересня на виїзді) та Греції (22 вересня вдома).

Про це повідомляє сайт УАФ.

Збір команди розпочнеться в Києві 14 вересня.

Склад жіночої збірної України:

Воротарі: Ірина Саніна (Житлобуд-1 Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві — Житлобуд-2 Харків).

Захисники: Натія Панцулая (ALG Spor, Туреччина), Дар’я Кравець (Реймс, Франція), Ольга Басанська (Житлобуд-1 Харків), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко (усі — Житлобуд-2 Харків), Любов Шматко (Мінськ, Білорусь).

Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі — Житлобуд-1 Харків), Таміла Хімич (Мінськ, Білорусь), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі — Житлобуд-2 Харків).

Нападники: Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві — Житлобуд-1 Харків), Ніколь Козлова (Вірджінія Тех, США), Роксолана Кравчук (Житлобуд-2 Харків)

Нагадаємо, жіноча збірна України піднялася у рейтингу ФІФА.