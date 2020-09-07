 Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо

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Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо
#Миколенко, #МЮ

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Юнайтед звернув увагу на лівого флангового захисника Динамо Віталія Миколенка, який зараз оговтується після травми.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Тренерський штаб команди на чолі з Оле-Гуннаром Сульшером вражений грою латераля Динамо і національної збірної України, який у 21 рік є основним в обох командах.

Окрім Миколенка МЮ цікавляться 23-річним гравцем Реалу Серхіо Регілоном. Загалом у тренерському штабі червоних розглядають підсилення позицій нападника, центрбека й лівого латераля.

Нагадаємо, що Регілон вчора травмувався у матчі зі збірною України.

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