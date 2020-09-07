Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо

Джерело - ua-football.com.
Манчестер Юнайтед звернув увагу на лівого флангового захисника Динамо Віталія Миколенка, який зараз оговтується після травми.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Тренерський штаб команди на чолі з Оле-Гуннаром Сульшером вражений грою латераля Динамо і національної збірної України, який у 21 рік є основним в обох командах.
Окрім Миколенка МЮ цікавляться 23-річним гравцем Реалу Серхіо Регілоном. Загалом у тренерському штабі червоних розглядають підсилення позицій нападника, центрбека й лівого латераля.
Нагадаємо, що Регілон вчора травмувався у матчі зі збірною України.