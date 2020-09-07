Манчестер Юнайтед зацікавися захисником Динамо

Миколенко може перебратися до АПЛ

Манчестер Юнайтед звернув увагу на лівого флангового захисника Динамо Віталія Миколенка, який зараз оговтується після травми.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Тренерський штаб команди на чолі з Оле-Гуннаром Сульшером вражений грою латераля Динамо і національної збірної України, який у 21 рік є основним в обох командах.

Окрім Миколенка МЮ цікавляться 23-річним гравцем Реалу Серхіо Регілоном. Загалом у тренерському штабі червоних розглядають підсилення позицій нападника, центрбека й лівого латераля.

Нагадаємо, що Регілон вчора травмувався у матчі зі збірною України.