Лідер Аталанти може переїхати до Саудівської Аравії

Аль-Наср зацікавився Гомесом

Атакувальний півзахисник італійської Аталанти Алехандро Гомес може відправитися на заробітки до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє портал Tuttomercatoweb.

У трансфері 32-річного аргентинця зацікавлений клуб Аль-Наср, який запропонував йому дворічний трудовий договір із зарплатою в розмірі 7,5 мільйона євро за сезон. Аталанта отримає за Гомеса 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Алехандро став першим футболістом за останні 15 років, якому вдалося оформити 15 гольових передач у рамках Серії А за одну кампанію. Також в його активі 8 забитих м'ячів.

Раніше, Аталанта орендувала Ромеро з Ювентуса.