Левченко: Найгірша гра збірної України під керівництвом Шевченка

Джерело - Чемпіон.
Відсутність Тараса Степаненка у матчі з Іспанією вплинула на гру українців.
Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.
"Найгірша гра збірної України під керівництвом Шевченка.
Іспанія - інший рівень, і такі ігри дійсно потрібні нашим хлопцям. Жахливі помилки як індивідуальні, так і командні, тактичні. Плюс відсутність Степаненка", - зазначив Левченко.
Худшая игра сборной Украины под руководством Шевченко.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 6, 2020
Испания- другой уровень и такие игры действительно нужны для нашим ребятам. Ужасные ошибки как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутсвие Степаненко.
Раніше, збірна Іспанії знищила Україну у Лізі націй.