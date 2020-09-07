Левченко: Найгірша гра збірної України під керівництвом Шевченка

Відсутність Тараса Степаненка у матчі з Іспанією вплинула на гру українців.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Найгірша гра збірної України під керівництвом Шевченка.

Іспанія - інший рівень, і такі ігри дійсно потрібні нашим хлопцям. Жахливі помилки як індивідуальні, так і командні, тактичні. Плюс відсутність Степаненка", - зазначив Левченко.