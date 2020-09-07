 Шевчук: Багато гравців збірної України просто себе запустили | Футбол | Champion.com.ua
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Шевчук: Багато гравців збірної України просто себе запустили

Сьогодні 10:41 893 0
Фахівець вважає, що на команду Шевченка сильно вплинув карантин
Шевчук: Багато гравців збірної України просто себе запустили
#Шевчук, #Україна

Джерело - ТК Футбол.

Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Молоді гравці повинні дивитися на Рамоса. Він показує, як необхідно ставитися до свого тіла. Він постійно показує, як тренується на відпочинку, знаходиться в тонусі.

На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Загубилося все, багато хто просто себе запустив.

Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу.

Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірше іспанців", - зазначив Шевчук.

Раніше, збірна Іспанії знищила Україну у Лізі націй.

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