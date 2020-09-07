Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу.

Про це заявив фахівець В'ячеслав Шевчук.

"Молоді гравці повинні дивитися на Рамоса. Він показує, як необхідно ставитися до свого тіла. Він постійно показує, як тренується на відпочинку, знаходиться в тонусі.

На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Загубилося все, багато хто просто себе запустив.

Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу.

Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірше іспанців", - зазначив Шевчук.