Енріке: Якщо потрібно, ми могли надати й більш серйозний пресинг Україні

Футболісти збірної Іспанії діяли з пристрастю з першої і до останньої хвилини матчу з Україною.

Про це заявив наставник іспанців Луїс Енріке.

"Думаю, ми були сьогодні на висоті. Нам вдалося реалізувати все те, що запланували на цей матч. Ми і в обороні зіграли організовано, і в атаці використали свої шанси. Були, звичайно, певні недоліки, але без цього не обходиться жоден матч.

Наш план на гру повністю спрацював. Футболісти діяли з пристрастю з першої і до останньої хвилини матчу. При цьому, ми могли при необхідності надати й більш серйозний пресинг.

Я дуже пишаюся тим, як ми попрацювали минулий тиждень. Плідно провели час. Від кожного гравця, без будь-яких винятків, я отримав саме те, чого й чекав - ідеальну роботу. Побачене дозволяє мені вважати, що ці гравці будуть робити команду тільки сильніше.

Ансу Фаті? У 17 років нормально бути легковажним, але Ансу вже досить зрілий. Він знає, що потрібно робити, щоб рухатися в правильному напрямку. Те, що відбувається з ним зараз, він сприймає скромно і невимушено", - зазначив Енріке.