Зінченко: Добре, що це поразка сталася зараз, а не на Євро

Гравці збірної Іспанії грамотно використовували дірки в обороні України.

Про це заявив півзахисник українців Олександр Зінченко.

"Все і так було видно. Нам є куди рости. Треба дивитися на наші помилки. Так, може позначився наш фізичний стан. Перш за все, хочу сказати, що Іспанія грає зовсім на іншому рівні. І нам потрібно прагнути до цього футболу. Ми теж хочемо домінувати і грати першим номером.

На нас чекає дуже багато роботи. Добре, що це поразка сталася зараз, а не на чемпіонаті Європи. Тому будемо робити аналіз гри і покращувати свої кондиції і свою гру.

Швейцарія грала за іншою схемою, у них було три центральні захисники, їхні крайні захисники грали дуже високо. Тут же ситуація була інша. У Іспанії футболісти відходили ближче до середини поля і чекали моменти, коли нас закривати, чекали поганої передачі або поганого прийому. Робили чисельну перевагу на ділянці поля і відбирали м'яч. Іспанці вели свою гру, переміщали м'яч зліва направо, щоб ми розкривалися, щоб у нас був простір в обороні. Потім вони грамотно використовували ці дірки і виходили з оборони в атаку", - зазначив Зінченко.