 Німеччина втратила перемогу над Швейцарією, нічия Сербії та Туреччини. Результати 2 туру Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
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Німеччина втратила перемогу над Швейцарією, нічия Сербії та Туреччини. Результати 2 туру Ліги націй

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Несподівані результати у Лізі націй
Німеччина втратила перемогу над Швейцарією, нічия Сербії та Туреччини. Результати 2 туру Ліги націй
#Ліга націй, #Німеччина, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 06 вересня, у Лізі націй відбулися матчі 2 туру.

Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
2 тур, 3 вересня

Швейцарія – Німеччина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Гюндоган, 1:1 – 58 Відмер

Ліга В. Група 3

Сербія – Туреччина 0:0

Ліга С. Група 3

Косово – Греція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Лімніос, 0:2 – 51 Сіовас, 1:2 – 82 Беріша

Ліга D. Група 1

Мальта – Латвія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Нвоко, 1:1 – 25 Гіллом’є (автогол)

Раніше, збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй.

Нагадаємо, Уельс вирвав перемогу у Болгарії у 2 турі Ліги націй.

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