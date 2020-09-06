Німеччина втратила перемогу над Швейцарією, нічия Сербії та Туреччини. Результати 2 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 06 вересня, у Лізі націй відбулися матчі 2 туру.
Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
2 тур, 3 вересня
Швейцарія – Німеччина 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Гюндоган, 1:1 – 58 Відмер
Ліга В. Група 3
Сербія – Туреччина 0:0
Ліга С. Група 3
Косово – Греція 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 2 Лімніос, 0:2 – 51 Сіовас, 1:2 – 82 Беріша
Ліга D. Група 1
Мальта – Латвія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Нвоко, 1:1 – 25 Гіллом’є (автогол)
Раніше, збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй.
Нагадаємо, Уельс вирвав перемогу у Болгарії у 2 турі Ліги націй.