У 14 гравці збірної Бельгії U-17 виявили коронавірус

У команді спалах коронавірусу

Представник Бельгійської федерації футболу підтвердив, що 14 з 22 гравців збірної U-17 дали позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомляє L'Équipe.

У трьох з семи керівників команди також позитивні тести на коронавірус. Тільки в одного з гравців з'являються симптоми хвороби.

У четвер, 3 вересня, збірна Німеччини U-17 провела товариський матч на своєму полі зі збірною Бельгії U-17 (2: 1). У суботу, 5 вересня, ще один поєдинок між цими командами був скасований.

Нагадаємо, у Русі стався спалах коронавірусу.