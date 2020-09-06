У 14 гравці збірної Бельгії U-17 виявили коронавірус

Джерело - footboom.com.
Представник Бельгійської федерації футболу підтвердив, що 14 з 22 гравців збірної U-17 дали позитивний результат на COVID-19.
Про це повідомляє L'Équipe.
У трьох з семи керівників команди також позитивні тести на коронавірус. Тільки в одного з гравців з'являються симптоми хвороби.
У четвер, 3 вересня, збірна Німеччини U-17 провела товариський матч на своєму полі зі збірною Бельгії U-17 (2: 1). У суботу, 5 вересня, ще один поєдинок між цими командами був скасований.
Нагадаємо, у Русі стався спалах коронавірусу.