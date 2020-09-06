Луческу пояснив Ахметову рішення очолити Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив президенту Шахтаря Рінату Ахметову, чому він очолив київський клуб.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Перш за все, я нудьгував по Україні. Я хотів повернутися сюди, де у мене були хороші результати. Я пояснив Рінату Ахметову, чому я так вчинив. Він побажав мені удачі і зрозумів, чому я вирішив піти на такий крок.

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Я хотів повернутися в футбол і потрапити в чемпіонат, який змінюється, починає рости. Мене також приваблювало, що в київському Динамо були молоді гравці, багато хто розповідав мені про їх талант і про те, як їм належить стати всесвітньо відомими, щоб грати у великих командах. Це те, чим повинен займатися тренер - допомагати молодим футболістам рости", - відзначив Луческу.