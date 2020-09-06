Саленко вказав на вибір Шевченка у матчі проти Іспанії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на матч проти Іспанії поставить перевірених футболістів.

Про це розповів колишній форвард Динамо Олег Саленко.

"Дебютантів точно не буде. Шевченко поставить з перших хвилин тих хлопців, можливості яких він добре знає. А ось на заміну молодь може вийти.

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При виборі складу потрібно враховувати той момент, що збірній України доведеться більше грати на контратаках. У Іспанії оборона — не найсильніша ланка, і на хорошій швидкості її можна проходити", — розповів Саленко.