Саленко вказав на вибір Шевченка у матчі проти Іспанії

Джерело - footboom.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на матч проти Іспанії поставить перевірених футболістів.
Про це розповів колишній форвард Динамо Олег Саленко.
"Дебютантів точно не буде. Шевченко поставить з перших хвилин тих хлопців, можливості яких він добре знає. А ось на заміну молодь може вийти.
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При виборі складу потрібно враховувати той момент, що збірній України доведеться більше грати на контратаках. У Іспанії оборона — не найсильніша ланка, і на хорошій швидкості її можна проходити", — розповів Саленко.
Нагадаємо, Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії.