Відаль вимагає у Барселони компенсацію за розірвання контракту

Артуро Відаль хоче отримати гроші за дострокове розірвання контракту

Півзахисник Барселони Артуро Відаль не має наміру без бою покидати клуб.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Чилієць вимагає у Барселони 6 млн євро за дострокове припинення співпраці, яка розрахована за контрактом до літа 2021 року.

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За інформацією італійських ЗМІ, Артуро вже узгодив контракт з Інтером на два роки. Очевидно, Барселона не має наміру виплачувати 33-річному півзахиснику ніякої компенсації.

Нагадаємо, Барселона готова безкоштовно відпустити Відаля.