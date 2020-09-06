Відаль вимагає у Барселони компенсацію за розірвання контракту

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Барселони Артуро Відаль не має наміру без бою покидати клуб.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Чилієць вимагає у Барселони 6 млн євро за дострокове припинення співпраці, яка розрахована за контрактом до літа 2021 року.
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За інформацією італійських ЗМІ, Артуро вже узгодив контракт з Інтером на два роки. Очевидно, Барселона не має наміру виплачувати 33-річному півзахиснику ніякої компенсації.
Нагадаємо, Барселона готова безкоштовно відпустити Відаля.