Яя Туре відсторонили від благодійного матчу через порно

Івуарієць стверджує, що це був жарт

Сьогодні, 6 серпня, на Олд Траффорд відбудеться матч серії Soccer Aid, яка грається з 2006 року і де беруть участь зірки шоу-бізнесу і футболісти-ветерани.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Разом вони збирають гроші для благодійності.

За команду зірок футболу повинен був зіграти і знаменитий івуарієць Яя Туре, але його в останній момент викинули зі складу. Колишній лідер Ман Сіті незрозуміло навіщо скинув в загальний чат учасників гри порно-ролик, а потім запропонував зняти на всіх 19 повій.

Багатьом футболістам і музикантам така пропозиція, м'яко кажучи, не сподобалася, і вони поскаржилися організаторам гри. Ті були категоричні.

"Хочу вибачитися перед всіма, хто причетний до Soccer Aid, за недоречний жарт. Я правда дуже шкодую. Я просто хотів пожартувати і не знав, що це когось зачепить. Як тільки мені про це сказали, я відразу все видалив. Через мої недоречні жарти гра відійшла на другий план, мені сумно що так сталося", - виправдовувався Туре в твіттері.

Фантастична дурість. Одна втіха - і без Яя глядачам на Олд Траффорд буде на кого подивитися. Склади на матч вражають.