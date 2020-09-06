 Вербич: Мені подобається, як ми граємо при Луческу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Вчора 10:09 2285
Степаненко не зіграє проти Іспанії
Сьогодні 14:09 1198
Супряга дав згоду на перехід до Болоньї
Сьогодні 13:15 2589
У львівському Русі стався спалах коронавірусу
Сьогодні 11:33 813
Григорчук - головний тренер солігорського Шахтаря
Вчора 18:40 1056
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії, Сайнс - третій
Вчора 17:24 2125
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 16:58 8520
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Вчора 13:39 1469
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Вчора 12:46 1302
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Вчора 09:43 2030
Блоги
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 652
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:27 477
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 1017
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 400
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 1245
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:55 379
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 4968
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1400
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5107
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:49 5789
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:33 1580
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1316
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 1014 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1158
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1099
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:27 Футбол Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії 190
17:15 Футбол Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні 297
16:58 Бокс Тайсон вимагає бою між Джошуа та Ф’юрі 277
16:47 Футбол Лунін мріє зіграти з Іспанією 488
16:29 Футбол Відаль вимагає у Барселони компенсацію за розірвання контракту 421
16:12 Легка атлетика Ляхова показала жахливі умови підготовки спортсменів у Кременчуці 509
15:54 Футбол У двох гравців Карпат виявлено коронавірус 432
15:39 Футзал Продексім переміг Моноліт, Ураган знищив Сокіл. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги 619
15:37 Пряма трансляція Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 2077
15:33 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 4201
15:25 Футбол Вербич: Мені подобається, як ми граємо при Луческу 832
15:24 Блог Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України 654
15:10 Футбол Альянс - ВПК-Агро 3:2. Огляд матчу 557
14:55 Баскетбол Йокич встановив історичний рекорд НБА 773
14:40 Футбол Яя Туре відсторонили від благодійного матчу через порно 1080
14:27 Блог Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем 477
14:25 Футбол Кристал - Миколаїв 1:2. Огляд матчу 636
14:17 Футбол Іспанія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй 978
14:09 Футбол Степаненко не зіграє проти Іспанії 1198
13:51 Футбол Маліновський розкритикував працівників іспанського аеропорту за упереджене ставлення 1660 1
13:33 Футбол Волинь - Кремінь 2:3. Огляд матчу 895
13:15 Футбол Супряга дав згоду на перехід до Болоньї 2589
12:57 Футбол Траоре залишив збірну Іспанії перед грою з Україною 1205
12:41 Формула 1 Команда Формули 1 з наступного сезону змінить назву 1209
12:24 Футбол Шевченко визначився із заявкою на матч з Іспанією 1963

Вербич: Мені подобається, як ми граємо при Луческу

Сьогодні 15:25 832 0
Вінгер - про гру команди з Луческу
Вербич: Мені подобається, як ми граємо при Луческу
#Динамо, #Вербич

Джерело - ФК Динамо.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич задоволений змінами у грі команди при новому тренері Мірчі Луческу.

Про це заявив сам футболіст.

"Зараз ще відчуваю важкість у ногах на тлі непростих тренувань. У фізичному плані я ще не готовий на сто відсотків, адже я провів тільки перший матч після травми. Я повернувся на поле, але сьогодні травмувався Микита. Дуже шкода, я бажаю йому швидкого одужання. Сподіваюся, що він швидко повернеться в лад.

Добре, що виграли. Хоч це і товариська гра. Відчувається, що гра команди змінилася. Для мене це був перший матч під керівництвом нового тренера. Мені подобається, як ми граємо при Луческу. Нам потрібно зараз багато працювати, щоб ще краще виглядати на полі.

Кравець - дуже класний гравець і хлопець. Це наш голеадор. Відразу видно, що у нього багато досвіду, він завжди знає, що робити, опинившись перед воротами. Очевидно, він нам допоможе, посилить нашу лінію атаки", - сказав Вербич.

Раніше, травму отримав Бурда.

Нагадаємо, у контрольному матчі Динамо переграло Колос.

Коментарі ()