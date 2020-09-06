Вінгер - про гру команди з Луческу

Джерело - ФК Динамо.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич задоволений змінами у грі команди при новому тренері Мірчі Луческу.

Про це заявив сам футболіст.

"Зараз ще відчуваю важкість у ногах на тлі непростих тренувань. У фізичному плані я ще не готовий на сто відсотків, адже я провів тільки перший матч після травми. Я повернувся на поле, але сьогодні травмувався Микита. Дуже шкода, я бажаю йому швидкого одужання. Сподіваюся, що він швидко повернеться в лад.

Добре, що виграли. Хоч це і товариська гра. Відчувається, що гра команди змінилася. Для мене це був перший матч під керівництвом нового тренера. Мені подобається, як ми граємо при Луческу. Нам потрібно зараз багато працювати, щоб ще краще виглядати на полі.

Кравець - дуже класний гравець і хлопець. Це наш голеадор. Відразу видно, що у нього багато досвіду, він завжди знає, що робити, опинившись перед воротами. Очевидно, він нам допоможе, посилить нашу лінію атаки", - сказав Вербич.

Раніше, травму отримав Бурда.

Нагадаємо, у контрольному матчі Динамо переграло Колос.