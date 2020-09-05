 Збірна України доставить нам чимало проблем, - Енріке | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Молодіжна збірна України втратила перемогу над Данією у кваліфікації до Євро-2021
Вчора 20:54 2771
Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус
Сьогодні 13:39 360
Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ
Сьогодні 12:46 554
Іспанія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 10:09 810
Даллас і Вегас вийшли у фінал Західної конференції НХЛ
Сьогодні 09:43 1589
Матч Рух - Шахтар відбудеться з глядачами
Сьогодні 09:26 1882
Нідерланди переграли Польщу, Італія втратила два очки. Результати матчів Ліги націй
Вчора 23:40 1529
Костюк програла Осаці у третьому колі US Open
Вчора 21:50 1204
Циганков залишається найдорожчим гравцем УПЛ
Вчора 21:40 1481
Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка
Вчора 19:55 1808
Блоги
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 333
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
Вчора 14:14 4382
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 1284
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
Вчора 01:58 4856
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
Вчора 01:49 5522
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
Вчора 01:33 1469
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1149
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 967 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1108
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1064
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2521 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5843 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1996 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2087 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 751
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Ерніке: Збірна України доставить нам чимало проблем 87
15:55 Футбол УЄФА спростувала скасування матчу Чехія – Шотландія 223
15:42 Футбол Маріуполь розірвав контракт з півзахисником 229
15:30 Футбол Каштру: Шахтар подарував два голи Олімпіку 815
15:15 Футбол Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони 606
14:58 Футбол Енріке остерігається Шевченка 565
14:43 Футбол ПСЖ викупив контракт голкіпера Севільї 479
14:30 Теніс Фізично Костюк вже готова вигравати турніри Grand Slam – експерт 522
14:11 RunNews Рекордсмен України з добового бігу заразився коронавірусом 564
13:57 Футбол Визначилась дата повернення Мессі у Барселону 849 1
13:39 Хокей. УХЛ Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус 360
13:20 Блог Трагічна Олімпіада. 48 років тому стався теракт у Мюнхені 254
13:19 Футбол Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус 317
13:00 Футбол Шахтар поступився Олімпіку у товариському матчі 1295
12:46 Футбол Григорчук стане новим тренером солігорського Шахтаря - ЗМІ 554
12:32 Теніс Костюк оптимістично попрощалась із US Open 1033
12:18 RunNews Хассан встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги 928
11:59 Футбол Норвегія - Австрія 1:2. Огляд матчу 1041
11:44 Футбол Арсенал знову орендував Себальоса 996
11:44 Блог Володимир Кличко вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week 280
11:31 Футбол Матч Чехії у Лізі націй відмінили через спалах коронавірусу у команді 1156
11:30 Футбол Іспанія - Україна: онлайн-трансляція 1076
11:15 RunNews Британець встановив новий рекорд в годинному бігу 1159
11:05 Блог Історичний матч. 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію 1003
10:58 Футбол У новачка Ліверпуля виявили коронавірус 1209

Ерніке: Збірна України доставить нам чимало проблем

Сьогодні 16:12 87 0
Головний тренер збірної Іспанії вважає, що Андрій Шевченко дуже розумний тренер
Ерніке: Збірна України доставить нам чимало проблем
#Україна, #Іспанія

Джерело - telegraf.com.ua.

Збірна Іспанії може зіграти в матчі другого туру Ліги націй проти України тим же складом, що і проти Німеччини.

Про це заявив головний тренер "Фурії роха" Луїс Енріке.

"Задоволений виступом молодих гравців. Звичайно, їм ще потрібен час, щоб освоїтися. Ми прояснили деякі моменти. У нас є можливість зіграти тим же складом або підсилитися. Шевченко дуже розумний, і я не хочу давати йому підказки. Упевнений, збірна України доставить нам чимало проблем", - сказав Енріке.

Нагадаємо, Енріке остерігається Шевченка.

Збірна України проведе поєдинок проти Іспанії у неділю, 6 вересня.

Коментарі ()