Збірна Іспанії може зіграти в матчі другого туру Ліги націй проти України тим же складом, що і проти Німеччини.

Про це заявив головний тренер "Фурії роха" Луїс Енріке.

"Задоволений виступом молодих гравців. Звичайно, їм ще потрібен час, щоб освоїтися. Ми прояснили деякі моменти. У нас є можливість зіграти тим же складом або підсилитися. Шевченко дуже розумний, і я не хочу давати йому підказки. Упевнений, збірна України доставить нам чимало проблем", - сказав Енріке.