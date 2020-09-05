Ротань: Помилка арбітра вартувала збірній Україні перемоги

Помилка арбітра не дозволила молодіжній збірній України взяти три очки у матчі проти Данії в кваліфікації Євро-2021.

Про це розповів наставник збірної U-21 Руслан Ротань.

"М'яч у наші ворота в компенсований час був забитий із порушенням правил? Вважаю, що арбітр у цьому епізоді помилився. І, на жаль, це сталося в поєдинку за участі збірної України, що не дозволило нам узяти заслужені три очки. Ми вже нічого не можемо змінити. Нехай цей промах рефері розбирає УЄФА", - розповів Ротань.