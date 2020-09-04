Transfermarkt оновив дані про вартість гравців УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Найдорожчим футболістом УПЛ є півзахисник Динамо Віктор Циганков, який подорожчав на 3 млн євро і тепер його вартість становить 19 млн євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

На другому місці розташувався хавбек Шахтаря Тете, який подорожчав на 1,5 млн євро і тепер коштує 17 млн ​​євро.

Третій рядок у захисника Динамо Віталія Миколенка, який став дорожче на 4 млн євро, тепер його ціна - 13 млн євро.

Найбільше зростання ціни відзначено у захисника гірників Додо, який додав в ціні більше всіх в чемпіонаті - плюс 6,4 млн євро. Зараз його вартість - 10 млн.

Захисник гірників Микола Матвієнко з 4 млн подорожчав до 9 млн. Форвард Динамо Владислав Супряга тепер коштує 7 млн ​​євро, він подорожчав на 4,3 млн євро. Хавбек Шахтаря Алан Патрік додав у ціні 3,2 млн євро, тепер він коштує 8 млн.

Раніше, Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора Динамо.