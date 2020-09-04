Джерело - Чемпіон.
Найдорожчим футболістом УПЛ є півзахисник Динамо Віктор Циганков, який подорожчав на 3 млн євро і тепер його вартість становить 19 млн євро.
Про це повідомляє Transfermarkt.
На другому місці розташувався хавбек Шахтаря Тете, який подорожчав на 1,5 млн євро і тепер коштує 17 млн євро.
Третій рядок у захисника Динамо Віталія Миколенка, який став дорожче на 4 млн євро, тепер його ціна - 13 млн євро.
Найбільше зростання ціни відзначено у захисника гірників Додо, який додав в ціні більше всіх в чемпіонаті - плюс 6,4 млн євро. Зараз його вартість - 10 млн.
Захисник гірників Микола Матвієнко з 4 млн подорожчав до 9 млн. Форвард Динамо Владислав Супряга тепер коштує 7 млн євро, він подорожчав на 4,3 млн євро. Хавбек Шахтаря Алан Патрік додав у ціні 3,2 млн євро, тепер він коштує 8 млн.
Раніше, Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора Динамо.