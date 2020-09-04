Україна програла Швейцарії у Суперфіналі Євроліги

Джерело - Чемпіон.
У своєму другому матчі в Суперфіналі Євроліги-2020 збірна України з пляжного футболу поступилася Швейцарії.
Рахунок матчу 4:2 на користь Швейцарії.
В іншому матчі сьогоднішнього ігрового дня Суперфіналу Євроліги Франція здолала Німеччину з рахунком 5:4.
Євроліга-2020. Суперфінал.
3 тур, 4 вересня
Україна - Швейцарія 2:4
Голи: 0:1 - 6 Худель, 1:1 - 8 Зборовський, 1:2 - 16 Станкович, 1:3 - 17 Станкович, 2:3 - 28 Зборовський, 2:4 - 35 Станкович.
Україна: Гладченко, Макеєв, Зборовський, Щериця, Пашко, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сіренко, Войтенко, Заворотний.