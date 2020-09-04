Данія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч Євро 2021

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го вересня, відбудеться поєдинок відбіркового турніру молодіжного чемпіонату Європи 2021 року, в якому зустрінуться збірні Данії та України. Матч відбудеться в Ольборзі на стадіоні "Енерджі Норд Арена".

Початок - о 19:00 за київським часом. Трансляцію здійснюватиме данський телеканал 6'eren.

Збірна України U-21 в чотирьох іграх набрала лише три очки. Натомість збірна Данії здобула перемоги у всіх п'яти проведених зустрічах. У листопаді минулого року "синьо-жовті" у Львові програли данцям з рахунком 2:3.