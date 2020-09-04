Луческу покладає надії на двох вихованців Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу покладає надії на 18-річних захисників столичного клубу Іллю Забарного і Костянтина Вівчаренка.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
"Судячи з вістей з табору клубу, майбутнє Забарного і Вівчаренка дуже навіть бачиться досвідченими румунськими очима. Цей рік для них може стати визначальним. І це хороші новини", - йдеться в повідомленні.
Минулого року футболісти грали за молодіжку Динамо.
Раніше повідомлялося, що трансфер Супряги Суркіс та Коломойський ділитимуть навпіл.