Луческу покладає надії на двох вихованців Динамо

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу покладає надії на 18-річних захисників столичного клубу Іллю Забарного і Костянтина Вівчаренка.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Судячи з вістей з табору клубу, майбутнє Забарного і Вівчаренка дуже навіть бачиться досвідченими румунськими очима. Цей рік для них може стати визначальним. І це хороші новини", - йдеться в повідомленні.