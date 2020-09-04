Степаненко назвав завдання тренерського штабу збірної України

Гравцям збірної України перед матчем зі Швейцарією ставили завдання не боятися грати за допомогою коротких передач.

Про це розповів півзахисник національної команди Тарас Степаненко.

"У першому таймі швейцарці вдало застосовували пресинг, — сказав Тарас Степаненко, — у наших діях було багато браку. Але після перерви ми вже часто діставалися воріт суперника та створювали моменти.

Тренерський штаб ставить нам завдання грати не тільки за рахунок довгих передач, а й за допомогою коротких, не боятися цього. Ми відкривалися, намагалися це робити, але не завжди все виходило. У цьому є заслуга суперника, але ми впоралися. Потрібен час, щоб між гравцями були взаєморозуміння та підстраховка", - відзначив Степаненко.